Беласица (Петрич) надви Ботев II (Пловдив) и записа нова победа във Втора лига

Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг: Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II 1:0 (1:0) Голмайстор: Мариян Вангелов 74 В неделя: Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово) 2:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Иван Василев 23, 1:1 Стефан Христов 65, 2:1 Цветелин Иванов 85, 2:2 Валери Христов 90 Литекс (Ловеч) - Созопол 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Радев 36, 2:0 Илиян Капитанов 50, 3:0 Илиян Капитанов 79, 4:0 Георги Радев 84 Във вторник от 18:00 часа: Миньор (Перник) - Крумовград от събота: Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново) 2:2 (2:0) голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82 Спортист (Своге) - Монтана 2:2 (1:2) голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80 ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0) голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90 Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Тунгаров 58 Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа Класиране: 1. Спартак (Плевен) 3 2 1 0 8:2 7 2. Дунав (Русе) 3 2 1 0 6:3 7 3. Струмска слава 3 2 1 0 5:2 7 4. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 5. Беласица 3 2 0 1 4:4 6 6. Етър (ВТ) 3 1 2 0 4:3 5 7. Монтана 3 1 1 1 5:4 4 8. Добруджа 3 1 1 1 4:3 4 9. Витоша 3 1 1 1 4:5 4 10. Миньор 2 1 0 1 5:3 3 11. Литекс 3 1 0 2 5:4 3 12. Янтра 3 0 3 0 5:5 3 13. ЦСКА 1948 II 3 0 3 0 2:2 3 14. Марица 3 1 0 2 2:6 3 15. Спортист 3 0 2 1 3:5 2 16. Ботев (Пд) II 3 0 1 2 1:3 1 17. Лудогорец II 2 0 1 1 1:5 1 18. Созопол 3 0 0 3 0:8 0