Подробно търсене

Беласица (Петрич) надви Ботев II (Пловдив) и записа нова победа във Втора лига

Атанас Василев
Беласица (Петрич) надви Ботев II (Пловдив) и записа нова победа във Втора лига
Беласица (Петрич) надви Ботев II (Пловдив) и записа нова победа във Втора лига
София,  
01.08.2022 21:18
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:
Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II         1:0 (1:0)
Голмайстор: Мариян Вангелов 74

В неделя:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)               2:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Иван Василев 23, 1:1 Стефан Христов 65, 2:1 Цветелин Иванов 85, 2:2 Валери Христов 90

Литекс (Ловеч) - Созопол       4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Радев 36, 2:0 Илиян Капитанов 50, 3:0 Илиян Капитанов 79, 4:0 Георги Радев 84

Във вторник от 18:00 часа:
Миньор (Перник) - Крумовград

от събота:
Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново)   2:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82

Спортист (Своге) - Монтана                            2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80 

ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0)
голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тунгаров 58

Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа

      Класиране:
1. Спартак (Плевен) 3   2   1   0   8:2 7
2. Дунав (Русе)     3   2   1   0   6:3 7
3. Струмска слава   3   2   1   0   5:2 7
4. Крумовград       2   2   0   0   5:1 6
5. Беласица         3   2   0   1   4:4 6
6. Етър (ВТ)        3   1   2   0   4:3 5
7. Монтана          3   1   1   1   5:4 4
8. Добруджа         3   1   1   1   4:3 4
9. Витоша           3   1   1   1   4:5 4
10. Миньор          2   1   0   1   5:3 3
11. Литекс          3   1   0   2   5:4 3
12. Янтра           3   0   3   0   5:5 3
13. ЦСКА 1948 II    3   0   3   0   2:2 3
14. Марица          3   1   0   2   2:6 3
15. Спортист        3   0   2   1   3:5 2 
16. Ботев (Пд) II   3   0   1   2   1:3 1
17. Лудогорец II    2   0   1   1   1:5 1
18. Созопол         3   0   0   3   0:8 0

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:58 на 01.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация