Фабрегас преминава медицински прегледи преди трансфер в Италия

Бившият испански национал Франсеск Фабрегас преминава медицински изследвания за трансфер в италианския втородивизионен футболен клуб Комо, съобщава Скай Спортс.

35-годишният халф, който е играл за Барселона, Арсенал и Челси, ще подпише за 2 години с Комо.

Фабрегас е преговарял лично с друг бивш халф на Челси - Денис Уайс, който е ръководител в Комо. Отборът завърши на 13-о място в Серия "Б" през миналата година.

За последно Фабрегас играеше за Монако във Франция.