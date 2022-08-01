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Фабрегас преминава медицински прегледи преди трансфер в Италия

Ивайло Георгиев
Фабрегас преминава медицински прегледи преди трансфер в Италия
Фабрегас преминава медицински прегледи преди трансфер в Италия
За последно халфът игра в Монако / Снимка: АС Монако
Рим,  
01.08.2022 13:59
 (БТА)

Бившият испански национал Франсеск Фабрегас преминава медицински изследвания за трансфер в италианския втородивизионен футболен клуб Комо, съобщава Скай Спортс.

35-годишният халф, който е играл за Барселона, Арсенал и Челси, ще подпише за 2 години с Комо.

Фабрегас е преговарял лично с друг бивш халф на Челси - Денис Уайс, който е ръководител в Комо. Отборът завърши на 13-о място в Серия "Б" през миналата година.

За последно Фабрегас играеше за Монако във Франция.

/ХБ/

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