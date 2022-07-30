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Дунав (Русе) победи Марица и излезе начело във Втора лига

Христо Бонински
Дунав (Русе) победи Марица и излезе начело във Втора лига
Дунав (Русе) победи Марица и излезе начело във Втора лига
Снимка: БТА
Русе,  
30.07.2022 21:00
 (БТА)

Втора лига, срещи от третия кръг:

Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново) - 2:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82

Спортист (Своге) - Монтана - 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80 

ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0)
голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тунгаров 58

Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа

Утре от 18:00 часа:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)

От 20:00 часа:
Литекс (Ловеч) - Созопол

В понеделник от 19:00 часа:
Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II

Във вторник от 18:00 часа:
Миньор (Перник) - Крумовград

Класиране:
1. Дунав (Русе)     3   2   1   0   6:3 7
2. Струмска слава   3   2   1   0   5:2 7
3. Спартак (Плевен) 2   2   0   0   6:0 6
4. Крумовград       2   2   0   0   5:1 6
5. Етър (ВТ)        3   1   2   0   4:3 5
6. Монтана          3   1   1   1   5:4 4
7. Добруджа         3   1   1   1   4:3 4
8. Витоша           3   1   1   1   4:5 4
9. Беласица         2   1   0   1   3:4 3
10. Миньор          2   1   0   1   5:3 3
11. ЦСКА 1948 II    3   0   3   0   2:2 3
12. Марица          3   1   0   2   2:6 3
11. Миньор          2   1   0   1   5:3 3
12. ЦСКА 1948 II    3   0   3   0   2:2 3
13. Янтра           2   0   2   0   3:3 2
14. Ботев (Пд) II   2   0   1   1   1:2 1
15. Спортист        3   0   2   1   3:5 2
16. Лудогорец II    2   0   1   1   1:5 1
17. Литекс          2   0   0   2   1:4 0
18. Созопол         2   0   0   2   0:4 0  

/ХБ/

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