Михаел Павлов от Велико Търново получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Миньор и Крумовград

Младият съдия от Велико Търново Михаел Павлов от Велико Търново ще ръководи дербито на 3-ия кръг във Втора лига между Миньор (Перник) и ФК Крумовград. Домакините са сочени за едни от претендентите за промоция, докато новакът Крумовград стартира с две поредни победи.

Стоян Арсов от София получи срещата между Спартак (Плевен), също новак и също с пълен актив от 6 точки, и Янтра (Габрово). Дебют в професионалния футбол ще направи Денислав Сталев. Синът на бившия съдийски началник Йордан Сталев е изпратен на мача ЦСКА 1948 II и Добруджа.

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 3-ти кръг Втора лига

30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.

ФК Витоша (Бистрица) - ФК Етър ВТ

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Асен Йорданов Николов



30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.

Спортист 2009 (Своге) - ПФК Монтана

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Иванов Хаджийски



30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.

Дунав Русе - ПФК Марица 1921

ГС: Васил Петров Минев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.

ФК Струмска слава (Радомир) - ПФК Лудогорец II (Разград)

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Антон Янков Терзиев



30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Добруджа 1919

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Костадин Георгиев Стоичков



31 юли 2022 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ОФК Янтра 2019

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Радослав Тодоров Станев



31 юли 2022 г., неделя, 20:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ФК Созопол

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Йосиф Петров Ронков



1 август 2022 г., понеделник, 19:00 ч.

ОФК Беласица - Ботев Пд II

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Милко Петков Николов



2 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.

Миньор (Перник) - ФК Крумовград

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Веселин Мишев Добриянов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.