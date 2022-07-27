Михаел Павлов от Велико Търново получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Миньор и Крумовград

site.btaМихаел Павлов от Велико Търново получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Миньор и Крумовград
Младият съдия от Велико Търново Михаел Павлов от Велико Търново ще ръководи дербито на 3-ия кръг във Втора лига между Миньор (Перник) и ФК Крумовград. Домакините са сочени за едни от претендентите за промоция, докато новакът Крумовград стартира с две поредни победи.
Стоян Арсов от София получи срещата между Спартак (Плевен), също новак и също с пълен актив от 6 точки, и Янтра (Габрово). Дебют в професионалния футбол ще направи Денислав Сталев. Синът на бившия съдийски началник Йордан Сталев е изпратен на мача ЦСКА 1948 II и Добруджа.
Първенство на България по футбол, съдийски назначения 3-ти кръг Втора лига
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
ФК Витоша (Бистрица) - ФК Етър ВТ
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Асен Йорданов Николов
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК Монтана
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Иванов Хаджийски
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
Дунав Русе - ПФК Марица 1921
ГС: Васил Петров Минев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
ФК Струмска слава (Радомир) - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Антон Янков Терзиев
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Добруджа 1919
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
31 юли 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ОФК Янтра 2019
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Радослав Тодоров Станев
31 юли 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Созопол
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йосиф Петров Ронков
1 август 2022 г., понеделник, 19:00 ч.
ОФК Беласица - Ботев Пд II
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Милко Петков Николов
2 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
Миньор (Перник) - ФК Крумовград
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Веселин Мишев Добриянов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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