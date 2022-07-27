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Михаел Павлов от Велико Търново получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Миньор и Крумовград

Атанас Василев
Михаел Павлов от Велико Търново получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Миньор и Крумовград
Михаел Павлов от Велико Търново получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Миньор и Крумовград
София,  
27.07.2022 11:47
 (БТА)

Младият съдия от Велико Търново Михаел Павлов от Велико Търново ще ръководи дербито на 3-ия кръг във Втора лига между Миньор (Перник) и ФК Крумовград. Домакините са сочени за едни от претендентите за промоция, докато новакът Крумовград стартира с две поредни победи.

Стоян Арсов от София получи срещата между Спартак (Плевен), също новак и също с пълен актив от 6 точки, и Янтра (Габрово). Дебют в професионалния футбол ще направи Денислав Сталев. Синът на бившия съдийски началник Йордан Сталев е изпратен на мача ЦСКА 1948 II и Добруджа.

 

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 3-ти кръг Втора лига
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
ФК Витоша (Бистрица) - ФК Етър ВТ
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК Монтана
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
Дунав Русе - ПФК Марица 1921
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Цветан Кръстев Кръстев

30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
ФК Струмска слава (Радомир) - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
30 юли 2022 г., събота, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
31 юли 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ОФК Янтра 2019
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
31 юли 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Созопол
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
1 август 2022 г., понеделник, 19:00 ч.
ОФК Беласица - Ботев Пд II
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Милко Петков Николов     
 
2 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
Миньор (Перник) - ФК Крумовград
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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