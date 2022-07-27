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Иво Андреев ще ръководи мача между Черно море и Левски

Георги Крумов
Иво Андреев ще ръководи мача между Черно море и Левски
Иво Андреев ще ръководи мача между Черно море и Левски
Иво Андреев ще ръководи мача Черно море - Левски / снимка: БТА
София,  
27.07.2022 11:47
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 

29 юли 2022 година, петък, 18:30 часа:
Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков    
АС1: Павлин Цветанов Михайлов    АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Владимир Вълков Вълков    
ВАР: Ивайло Красимиров Ненков    
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов     
 
29 юли 2022 година, петък, 21:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918 Варна
ГС: Георги Димитров Давидов    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Михаел Петков Павлов    
ВАР: Ивелин Венциславов Занев    
АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Николай Тодоров Петров     
 
30 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Красен Иванов Георгиев    
АС1: Христо Пламенов Хаджийски    АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Георги Милков Гинчев    
ВАР: Драгомир Димитров Драганов    
АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Стоян Христов Денев     
 
30 юли 2022 година, събота, 21:00 часа:
Футболен клуб Пирин АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков    
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Кристиян Николов Колев    
ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Йорданов Колев     
 
31 юли 2022 година, неделя, 18:30 часа:
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев    
АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов    
ВАР: Никола Антонов Попов    АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Радан Василев Мирянов     
 
31 юли 2022 година, неделя, 21:00 часа:
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов    АС1: Иво Николаев Колев    АС2: Димитър Русенов Русев
4-ти: Владимир Вълков Вълков    
ВАР: Георги Кънчев Димитров    АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов     
 
1 август 2022 година, понеделник, 18:30 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември София
ГС: Димитър Димитров Димитров    
АС1: Красимир Владимиров Миланов    АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Васил Петров Минев    
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    
АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Кольо Димитров Данев     
 
1 август 2022 година, понеделник, 20:45 часа:
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Иво Венциславов Андреев    
АС1: Петър Велизаров Митрев    АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Красен Иванов Георгиев    
ВАР: Димо Стоянов Димов    
АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Крумов Виделов     
 
Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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Към 11:57 на 27.07.2022 Новините от днес

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