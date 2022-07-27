Иво Андреев ще ръководи мача между Черно море и Левски

site.btaИво Андреев ще ръководи мача между Черно море и Левски
Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:
29 юли 2022 година, петък, 18:30 часа:
Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Владимир Вълков Вълков
ВАР: Ивайло Красимиров Ненков
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
29 юли 2022 година, петък, 21:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918 Варна
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Михаел Петков Павлов
ВАР: Ивелин Венциславов Занев
АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Николай Тодоров Петров
30 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Георги Милков Гинчев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Стоян Христов Денев
30 юли 2022 година, събота, 21:00 часа:
Футболен клуб Пирин АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Кристиян Николов Колев
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Йорданов Колев
31 юли 2022 година, неделя, 18:30 часа:
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Радан Василев Мирянов
31 юли 2022 година, неделя, 21:00 часа:
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ти: Владимир Вълков Вълков
ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов
1 август 2022 година, понеделник, 18:30 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември София
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Васил Петров Минев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Кольо Димитров Данев
1 август 2022 година, понеделник, 20:45 часа:
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Красен Иванов Георгиев
ВАР: Димо Стоянов Димов
АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Крумов Виделов
Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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