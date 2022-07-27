Иво Андреев ще ръководи мача между Черно море и Левски

Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:

29 юли 2022 година, петък, 18:30 часа:

Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Ивайло Красимиров Ненков

АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Георгиев Ангелов



29 юли 2022 година, петък, 21:00 часа:

ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918 Варна

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ти: Михаел Петков Павлов

ВАР: Ивелин Венциславов Занев

АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Николай Тодоров Петров



30 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:

ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Красен Иванов Георгиев

АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Георги Милков Гинчев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Стоян Христов Денев



30 юли 2022 година, събота, 21:00 часа:

Футболен клуб Пирин АД - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ти: Кристиян Николов Колев

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Йорданов Колев



31 юли 2022 година, неделя, 18:30 часа:

ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Радан Василев Мирянов



31 юли 2022 година, неделя, 21:00 часа:

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ти: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Василев Йорданов



1 август 2022 година, понеделник, 18:30 часа:

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември София

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ти: Васил Петров Минев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Кольо Димитров Данев



1 август 2022 година, понеделник, 20:45 часа:

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС: Иво Венциславов Андреев

АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ти: Красен Иванов Георгиев

ВАР: Димо Стоянов Димов

АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Георги Крумов Виделов



Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.