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Спартак Плевен победи Созопол и оглави класирането във Втора лига

Боян Денчев
Спартак Плевен победи Созопол и оглави класирането във Втора лига
Спартак Плевен победи Созопол и оглави класирането във Втора лига
Созопол,  
26.07.2022 20:04
 (БТА)

Спартак (Плевен) победи с 2:0 като гост на Созопол в мач от Втора професионална лига. Попаденията реализираха Преслав Антонов и Мартин Стоилов. По този начин Спартак оглави класирането с пълен актив от 6 точки. Домакините от Созопол остават на дъното на класирането без отбелязан гол.

Селекционерът на Босна и Херцеговина Ивайло Петев изгледа на живо срещата. Освен него във ВИП ложата бе и Димитър Бербатов.

Първенство на България по футбол, срещи от 2-ия кръг във Втора лига:

Созопол - ОФК Спартак (Плевен)                          0:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Преслав Антонов 24, 0:2 Мартин Стоилов 57  

от понеделник:

Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге)                   1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Константин Павлов 13, 1:1 Георги Николов 54

от неделя:

Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник)                   2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58

Монтана - Витоша (Бистрица)                           3:1 (2:0)

от събота:
Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч)                     1:0 (1:0)
голмайстор: Станислав Маламов 29
Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир)       2:2 (0:2) 
Крумовград - Беласица (Петрич)                        3:1 (2:0) 
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе)               1:1 (0:0)
Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София)       0:0

 

                          Класиране:

 1. ОФК Спартак (Плевен)              2    2   0   0    6:0     6 точки
 2. Крумовград                        2    2   0   0    5:1     6 
 3. Струмска слава 1927 (Радомир)     2    1   1   0    4:2     4
 4. Дунав (Русе)                      2    1   1   0    4:2     4 
 5. Етър (Велико Търново)             2    1   1   0    2:1     4
 6. Миньор (Перник)                   2    1   0   1    5:3     3
 7. Добруджа (Добрич)                 2    1   0   1    3:2     3
 8. Монтана                           2    1   0   1    3:2     3
 9. Беласица (Петрич)                 2    1   0   1    3:4     3
10. Витоша (Бистрица)                 2    1   0   1    2:3     3 
11. Марица (Пловдив)                  2    1   0   1    1:4     3
12. Янтра 2019 (Габрово)              2    0   2   0    3:3     2       
13. ЦСКА 1948 II (София)              2    0   2   0    1:1     2   
14. Ботев II (Пловдив)                2    0   1   1    1:2     1    
15. Спортист (Своге)                  2    0   1   1    1:3     1       
16. Лудогорец II (Разград)            2    0   1   1    1:5     1       
17. Литекс (Ловеч)                    2    0   0   2    1:4     0  
18. Созопол                           2    0   0   2    0:4     0

/БД/

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