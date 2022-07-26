Спартак Плевен победи Созопол и оглави класирането във Втора лига

Спартак (Плевен) победи с 2:0 като гост на Созопол в мач от Втора професионална лига. Попаденията реализираха Преслав Антонов и Мартин Стоилов. По този начин Спартак оглави класирането с пълен актив от 6 точки. Домакините от Созопол остават на дъното на класирането без отбелязан гол.

Селекционерът на Босна и Херцеговина Ивайло Петев изгледа на живо срещата. Освен него във ВИП ложата бе и Димитър Бербатов.

Първенство на България по футбол, срещи от 2-ия кръг във Втора лига:

Созопол - ОФК Спартак (Плевен) 0:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Преслав Антонов 24, 0:2 Мартин Стоилов 57

от понеделник:

Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге) 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Константин Павлов 13, 1:1 Георги Николов 54

от неделя:

Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) 2:0 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58

Монтана - Витоша (Бистрица) 3:1 (2:0)

от събота:

Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч) 1:0 (1:0)

голмайстор: Станислав Маламов 29

Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир) 2:2 (0:2)

Крумовград - Беласица (Петрич) 3:1 (2:0)

Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе) 1:1 (0:0)

Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 0:0

Класиране: 1. ОФК Спартак (Плевен) 2 2 0 0 6:0 6 точки 2. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 3. Струмска слава 1927 (Радомир) 2 1 1 0 4:2 4 4. Дунав (Русе) 2 1 1 0 4:2 4 5. Етър (Велико Търново) 2 1 1 0 2:1 4 6. Миньор (Перник) 2 1 0 1 5:3 3 7. Добруджа (Добрич) 2 1 0 1 3:2 3 8. Монтана 2 1 0 1 3:2 3 9. Беласица (Петрич) 2 1 0 1 3:4 3 10. Витоша (Бистрица) 2 1 0 1 2:3 3 11. Марица (Пловдив) 2 1 0 1 1:4 3 12. Янтра 2019 (Габрово) 2 0 2 0 3:3 2 13. ЦСКА 1948 II (София) 2 0 2 0 1:1 2 14. Ботев II (Пловдив) 2 0 1 1 1:2 1 15. Спортист (Своге) 2 0 1 1 1:3 1 16. Лудогорец II (Разград) 2 0 1 1 1:5 1 17. Литекс (Ловеч) 2 0 0 2 1:4 0 18. Созопол 2 0 0 2 0:4 0