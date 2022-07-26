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Луис Суарес може да подпише с Лос Анджелис

Боян Денчев
Луис Суарес може да подпише с Лос Анджелис
Луис Суарес може да подпише с Лос Анджелис
Лос Анджелис,  
26.07.2022 19:19
 (БТА)

Нападателят Луис Суарес е близо до преминаване в Лос Анджелис от МЛС на САЩ и Канада, съобщава „Mundo Deportivo“. 35-годишният уругваец е получил предложение от американския отбор за краткосрочен договор.

Последният клуб на Суарес беше Атлетико Мадрид, който той напусна след края на сезон 2021/22 поради изтичане на контракта му. През миналия сезон нападателят участва в 35 мача в испанското първенство, като отбеляза 11 попадения.

Наскоро Гарет Бейл и Джорджо Киелини подписаха договори с Лос Анджелис.

По време на мача от груповата фаза на Световното първенство през 2014 г. между Уругвай и Италия, Суарес ухапа Киелини по рамото. Международната футболна федерация (ФИФА) отстрани нападателя за четири месеца след инцидента.

/БД/

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