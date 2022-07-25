Асен Дончев донесе победа на ЦСКА-София срещу Черно море

Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг на Първа лига - резултати и голмайстори:

ЦСКА-София - Черно море (Варна) - 1:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Асен Дончев 78

Септември (София) - Ботев (Враца) - 1:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Мартин Кавдански 46, 1:1 Атанас Кабов 80

от неделя:

Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) - 2:1 (1:1)

Голмайстори: 1:0 Бабакар Дион 1, 1:1 Тодор Чаворски 35-дузпа, 2:1 Преслав Боруков 65

Славия - Левски - отложен

от събота:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) - 1:1 (1:0)

голмайстор: 1:0 Абубакар Тунгара 32, 1:1 Димитър Митков 86

Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 0:2 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Иван Тилев 36, 0:2 Ласана Н'Диайе 54

от петък:

Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Китан Василев 6, 1:1 Георги Бабалиев 87

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ЦСКА 1948 - Лудогорец - 2:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Каули Оливейра 45+3, 1:1 Ивайло Чочев 72, 2:1 Георги Русев 75, 2:2 Бърнард Текпетей 81