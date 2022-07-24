Добруджа постигна първа победа през сезона във Втора лига

Отборът на Добруджа 1919 (Добрич) постигна първа победа за новия сезон във Втора лига, надделявайки над Миньор (Перник) с 2:0. Добруджанци владееха инициативата през цялото време и това не се промени дори и при червения картон, който получи техен играч в средата на втората част.

Голмайсторът им от миналата година Адриан Димитров-Животното откри резултата в 22-ата минута, а преотстъпеният от Черно море (Варна) техничар Мартин Милушев удвои аванса с левия крак 13 минути след началото на втората част.



Първенство на България, срещи от 2-ия кръг във Втора лига: Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58 по-късно днес, в неделя, 20:00 ч : Монтана - Витоша (Бистрица) от събота: Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч) 1:0 (1:0)

голмайстор: Станислав Маламов 29

Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир) 2:2 (0:2) Крумовград - Беласица (Петрич) 3:1 (2:0) Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе) 1:1 (0:0) Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 0:0 понеделник, 18:30 ч: Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге) вторник, 18:00 ч: Созопол - ОФК Спартак (Плевен) Класиране: 1. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 2. Струмска слава 1927 (Радомир) 2 1 1 0 4:2 4 3. Дунав (Русе) 2 1 1 0 4:2 4 4. Етър ВТ (Велико Търново) 2 1 1 0 2:1 4

5. ОФК Спартак (Плевен) 1 1 0 0 4:0 3

6. Миньор (Перник) 2 1 0 1 5:3 3 7. Добруджа (Добрич) 2 1 0 1 3:2 3 8. Витоша (Бистрица) 1 1 0 0 1:0 3 9. Беласица (Петрич) 2 1 0 1 3:4 3 10. Марица (Пловдив) 2 1 0 1 1:4 3 11. Янтра 2019 (Габрово) 2 0 2 0 3:3 2 12. ЦСКА 1948 II (София) 2 0 2 0 1:1 2 13. Лудогорец II (Разград) 2 0 1 1 1:5 1 14. Ботев II (Пловдив) 1 0 0 1 0:1 0 15. Монтана 1 0 0 1 0:1 0 16. Созопол 1 0 0 1 0:2 0 17. Спортист (Своге) 1 0 0 1 0:2 0 18. Литекс (Ловеч) 2 0 0 2 1:4 0