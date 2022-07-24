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Добруджа постигна първа победа през сезона във Втора лига

Атанас Василев
Добруджа постигна първа победа през сезона във Втора лига
Добруджа постигна първа победа през сезона във Втора лига
Адриан Димитров-Животното (в дясно) отново показа голмайсторския си нюх
София,  
24.07.2022 20:39
 (БТА)

Отборът на Добруджа 1919 (Добрич) постигна първа победа за новия сезон във Втора лига, надделявайки над Миньор (Перник) с 2:0. Добруджанци владееха инициативата през цялото време и това не се промени дори и при червения картон, който получи техен играч в средата на втората част.

Голмайсторът им от миналата година Адриан Димитров-Животното откри резултата в 22-ата минута, а преотстъпеният от Черно море (Варна) техничар Мартин Милушев удвои аванса с левия крак 13 минути след началото на втората част.


Първенство на България, срещи от 2-ия кръг във Втора лига:
Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник)                      2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58

по-късно днес, в неделя, 20:00 ч : Монтана - Витоша (Бистрица) 

от събота:
Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч)                     1:0 (1:0)
голмайстор: Станислав Маламов 29
Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир)       2:2 (0:2) 
Крумовград - Беласица (Петрич)                        3:1 (2:0) 
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе)               1:1 (0:0)
Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София)       0:0

понеделник, 18:30 ч: Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге)
вторник, 18:00 ч: Созопол - ОФК Спартак (Плевен)

                           Класиране:
 1. Крумовград                        2    2   0   0    5:1     6
 2. Струмска слава 1927 (Радомир)     2    1   1   0    4:2     4
 3. Дунав (Русе)                      2    1   1   0    4:2     4 
 4. Етър ВТ (Велико Търново)          2    1   1   0    2:1     4
 5. ОФК Спартак (Плевен)              1    1   0   0    4:0     3
 6. Миньор (Перник)                   2    1   0   1    5:3     3
 7. Добруджа (Добрич)                 2    1   0   1    3:2     3
 8. Витоша (Бистрица)                 1    1   0   0    1:0     3 
 9. Беласица (Петрич)                 2    1   0   1    3:4     3
10. Марица (Пловдив)                  2    1   0   1    1:4     3
11. Янтра 2019 (Габрово)              2    0   2   0    3:3     2       
12. ЦСКА 1948 II (София)              2    0   2   0    1:1     2        
13. Лудогорец II (Разград)            2    0   1   1    1:5     1       
14. Ботев II (Пловдив)                1    0   0   1    0:1     0       
15. Монтана                           1    0   0   1    0:1     0       
16. Созопол                           1    0   0   1    0:2     0       
17. Спортист (Своге)                  1    0   0   1    0:2     0       
18. Литекс (Ловеч)                    2    0   0   2    1:4     0

 

/АВ/

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