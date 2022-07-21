Спонсор ще награди националния отбор по минифутбол преди мача ЦСКА 1948 – Лудогорец (Рз)



Играчите и треньорският щаб от националния отбор на България по минифутбол ще бъдат специални гости на двубоя от третия кръг на efbet Лига между ЦСКА 1948 и Лудогорец. Интригуващият сблъсък е в петък от 21:00 ч. на стадион "Витоша" в Бистрица.

През юни "лъвовете“, водени от селекционера Николай Михов, завоюваха бронзовите медали от европейското първенство по минифутбол в Кошице, Словакия, а по пътя си в надпреварата надвиха отбори като Австрия, Грузия, Италия, Франция и Казахстан.

Българският букмейкър efbet е основен спонсор на БФС , а също така и на Българската асоциация по минифутбол. Минифутболът е разновидността на играта, практикувана най-масово в целия свят - това е минифутболът.

Непосредствено преди първия съдийски сигнал на двубоя ЦСКА 1948 – Лудогорец на терена ще стъпят националите ни по минифутбол, които ще получат специалните си награди от efbet и от отбора на домакините за страхотното представяне на Европейското първенство в Кошице (Словакия), където България взе 3-ото място.