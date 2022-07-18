Вторият отбор на ЦСКА 1948 направи равенство с Янтра (Габрово) във Втора лига

site.btaВторият отбор на ЦСКА 1948 направи равенство с Янтра (Габрово) във Втора лига
Резултати от първия кръг на Втора лига:
ЦСКА 1948 II - Янтра (Габрово) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 29-дузпа, 1:1 Иван Василев 67
Утре:
Беласица (Петрич) - Добруджа (Добрич)
От събота:
Витоша (Бистрица) - Ботев II (Пловдив) - 1:0
голмайстор: 1:0 Слави Паскалев 29
Спортист 2009 (Своге) - Крумовград (Крумовград) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Красимир Ем.Илиев 63-дузпа, 0:2 Ахмед Осман 90+4
Миньор (Перник) - Лудогорец 1945 II (Разград) - 5:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Методи Костов 4, 2:0 Методи Костов 26, 3:0 Антон Славчев 29, 4:0 Александър Ганчев 54-автогол, 5:0 Запро Динев 76, 5:1 Петър Р. Георгиев 90+1
Струмска слава 1927 (Радомир) - Созопол (Созопол) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Антон Тунгаров 47, 2:0 Красимир Панчев 89
Спартак (Плевен) - Марица 1921 (Пловдив) - 4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Преслав Антонов 13, 2:0 Боримир Карамфилов 15, 3:0 Стефан Христов 30, 4:0 Васил Шопов 77
Литекс (Ловеч) - Дунав (Русе) - 1:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Йордан Й.Димитров 26-дузпа, 0:2 Иван Пенев 42-автогол, 1:2 Георги К.Георгиев 54, 1:3 Мирослав Будинов 90+3
/ХБ/
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