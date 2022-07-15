Ботев Враца победи Ботев Пловдив

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига:

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

по-късно днес:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)

в събота:

Локомотив 1929 (София) - ЦСКА-София

Левски - Спартак (Варна)

в неделя:

Черно море (Варна) - Славия

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

1 ЦСКА-София 1 1 0 0 3:0 3 точки 2 Лудогорец 1 1 0 0 3:0 3 3 Берое 1 1 0 0 2:1 3 4 Локомотив Пловдив 1 1 0 0 2:1 3 5 ЦСКА 1948 1 1 0 0 1:0 3 6 Черно море 1 1 0 0 1:0 3 7 Хебър 1 1 0 0 1:0 3 8 Славия 1 1 0 0 1:0 3 9 Ботев Враца 2 2 0 1 4:4 3 10 Пирин 1 0 0 1 1:2 0 11 Левски 1 0 0 1 0:1 0 12 Локомотив София 1 0 0 1 0:1 0 13 Ботев Пловдив 2 0 0 2 2:4 0 14 Спартак Варна 1 0 0 1 0:1 0 15 Арда 1 0 0 1 0:3 0 16 Септември 1 0 0 1 0:3 0