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Ботев Враца победи Ботев Пловдив

Ивайло Георгиев
Ботев Враца победи Ботев Пловдив
Ботев Враца победи Ботев Пловдив
Враца,  
15.07.2022 20:27
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига: 

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

по-късно днес: 
Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)

в събота: 
Локомотив 1929 (София) - ЦСКА-София
Левски - Спартак (Варна) 

в неделя: 
Черно море (Варна) - Славия
Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

в понеделник:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София)
Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

1 ЦСКА-София             1  1 0 0  3:0   3 точки
2 Лудогорец              1  1 0 0  3:0   3 
3 Берое                  1  1 0 0  2:1   3 
4 Локомотив Пловдив      1  1 0 0  2:1   3 
5 ЦСКА 1948              1  1 0 0  1:0   3 
6 Черно море             1  1 0 0  1:0   3 
7 Хебър                  1  1 0 0  1:0   3 
8 Славия                 1  1 0 0  1:0   3 
9 Ботев Враца            2  2 0 1  4:4   3
10 Пирин                 1  0 0 1  1:2   0
11 Левски                1  0 0 1  0:1   0 
12 Локомотив София       1  0 0 1  0:1   0 
13 Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0 
14 Спартак Варна         1  0 0 1  0:1   0
15 Арда                  1  0 0 1  0:3   0
16 Септември             1  0 0 1  0:3   0

/КМ/

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Към 20:37 на 15.07.2022 Новините от днес

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