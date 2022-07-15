Сеск Фабрегас е пред договор с италианския Комо

Испанският футболист Сеск Фабрегас ще подпише двегодишен договор с втородивизионния италианския тим Комо, твърди телевизия Sky Italia. 35-годишният Фабрегас е постигнал споразумение с клуба, като остава да бъдат уточнени последните детайли.

Бившият футболист на Барселона, Челси и Арсенал е бил убеден да премине в италианския клуб от спортния директор Денис Уайз.

Сеск Фабрегас в момента е свободен агент след края на контракта му с френския Монако в края на миналия сезон.