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Сеск Фабрегас е пред договор с италианския Комо

Кремена Младенова
Сеск Фабрегас е пред договор с италианския Комо
Сеск Фабрегас е пред договор с италианския Комо
снимка: Официален сайт на ФК Монако
Комо,  
15.07.2022 18:11
 (БТА)

Испанският футболист Сеск Фабрегас ще подпише двегодишен договор с втородивизионния италианския тим Комо, твърди телевизия Sky Italia. 35-годишният Фабрегас е постигнал споразумение с клуба, като остава да бъдат уточнени последните детайли.

Бившият футболист на Барселона, Челси и Арсенал е бил убеден да премине в италианския клуб от спортния директор Денис Уайз.

Сеск Фабрегас в момента е свободен агент след края на контракта му с френския Монако в края на миналия сезон.

/КМ/

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