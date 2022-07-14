Испанският Атлетико Томейосо представи нападателя от български произход Дейвид Велизаров

Скромният испански отбор Атлетико Томейосо представи като ново попълнение нападателя Дейвид Велизаров, който е от български произход, съобщи регионалният вестник "Ла Вос де Томейосо". Младият българин досега е играл в тима на Конкенсе.

Заедно с Велизаров Атлетико Томейосо представи и Луис Мигел Торес от Толедо.

Ръководството на клуба посрещна с добре дошли новите футболисти и им пожела много успехи с фланелката на отбора.