Испанският Атлетико Томейосо представи нападателя от български произход Дейвид Велизаров

site.btaИспанският Атлетико Томейосо представи нападателя от български произход Дейвид Велизаров
Скромният испански отбор Атлетико Томейосо представи като ново попълнение нападателя Дейвид Велизаров, който е от български произход, съобщи регионалният вестник "Ла Вос де Томейосо". Младият българин досега е играл в тима на Конкенсе.
Заедно с Велизаров Атлетико Томейосо представи и Луис Мигел Торес от Толедо.
Ръководството на клуба посрещна с добре дошли новите футболисти и им пожела много успехи с фланелката на отбора.
/ХБ/
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