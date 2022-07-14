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Испанският Атлетико Томейосо представи нападателя от български произход Дейвид Велизаров

Христо Бонински
Испанският Атлетико Томейосо представи нападателя от български произход Дейвид Велизаров
Испанският Атлетико Томейосо представи нападателя от български произход Дейвид Велизаров
Велизаров (в средата) в мач срещу Атлетико Мадрид, Снимка: https: lavozdetomelloso.com
Томейосо,  
14.07.2022 11:30
 (БТА)

Скромният испански отбор Атлетико Томейосо представи като ново попълнение нападателя Дейвид Велизаров, който е от български произход, съобщи регионалният вестник "Ла Вос де Томейосо". Младият българин досега е играл в тима на Конкенсе. 

Заедно с Велизаров Атлетико Томейосо представи и Луис Мигел Торес от Толедо.

Ръководството на клуба посрещна с добре дошли новите футболисти и им пожела много успехи с фланелката на отбора.

/ХБ/

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