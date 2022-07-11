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Нефтохимик привлече словенски волейболист Матей Михайлович

Христо Бонински
Нефтохимик привлече словенски волейболист Матей Михайлович
Нефтохимик привлече словенски волейболист Матей Михайлович
Снимка: Фейсбук на Нефтохимик
Бургас,  
11.07.2022 11:15
 (БТА)

Нефтохимик привлече словенския волейболист Матей Михайлович, съобщиха от клуба.

"Матей Михайлович е поредното ново класно попълнение в състава ни за предстоящия сезон  

Матей е роден в Словения   през 1991г. и е висок 200 см, играе на поста - диагонал . 

Михайлович идва от отбора на ВК Лви Прага, с който през сезон 2021/22 е бил вицешампион на Чехия.

В кариерата си е бил част от отбори в Чехия, Словения, Франция, Австрия и Кипър  

Пожелаваме успешен сезон и трофеи с любимия отбор  

С този трансфер все още не сме приключили със селекцията за сезон 2022/23, много скоро предстои и най-голямата изненада за всички наши фенове", написаха от бургаския волейболист.

/ХБ/

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