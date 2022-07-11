Нефтохимик привлече словенски волейболист Матей Михайлович

Нефтохимик привлече словенския волейболист Матей Михайлович, съобщиха от клуба.

"Матей Михайлович е поредното ново класно попълнение в състава ни за предстоящия сезон

Матей е роден в Словения през 1991г. и е висок 200 см, играе на поста - диагонал .

Михайлович идва от отбора на ВК Лви Прага, с който през сезон 2021/22 е бил вицешампион на Чехия.

В кариерата си е бил част от отбори в Чехия, Словения, Франция, Австрия и Кипър

Пожелаваме успешен сезон и трофеи с любимия отбор

С този трансфер все още не сме приключили със селекцията за сезон 2022/23, много скоро предстои и най-голямата изненада за всички наши фенове", написаха от бургаския волейболист.