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Лил привлича нападателя Реми Кабела

Христо Бонински
Лил привлича нападателя Реми Кабела
Лил привлича нападателя Реми Кабела
Снимка: lookcharms.com
Лил,  
09.07.2022 16:03
 (БТА)

Френският елитен отбор Лил ще се подсили с нападателя Реми Кабела, твърди вестник "Екип".

През миналия сезон той игра в друг френски отбор - Монпелие, но договорът му изтече и той стана свободен агент. Кабела е решил да остане във Франция, въпреки че е имал няколко контакта с италиански отбори.

32-годишният Кабела се е разбрал да подпише договор с Лил за една години с опция за още една година, ако двете страни са доволни. 

Реми Кабела има сериозен опит, като е играл още за Олимпик Марсилия, Сент Етиен, английския Нюкасъл и руския Краснодар.

/ХБ/

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