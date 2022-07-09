Лил привлича нападателя Реми Кабела

Френският елитен отбор Лил ще се подсили с нападателя Реми Кабела, твърди вестник "Екип".

През миналия сезон той игра в друг френски отбор - Монпелие, но договорът му изтече и той стана свободен агент. Кабела е решил да остане във Франция, въпреки че е имал няколко контакта с италиански отбори.

32-годишният Кабела се е разбрал да подпише договор с Лил за една години с опция за още една година, ако двете страни са доволни.

Реми Кабела има сериозен опит, като е играл още за Олимпик Марсилия, Сент Етиен, английския Нюкасъл и руския Краснодар.