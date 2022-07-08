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Волейболният национал Александър Николов ще играе в Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон

Асен Даскалов
Волейболният национал Александър Николов ще играе в Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон
Волейболният национал Александър Николов ще играе в Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон
снимка: БФВолейбол
Рим,  
08.07.2022 17:41
 (БТА)

Александър Николов ще играе в Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон, съобщава сайтът volleyball.it в петък. Трансферът на младия български волейболен национал в шампиона на Италия ще бъде обявен до няколко дни.

Очаква се 18-годишният Николов да замени опитния Османи Хуанторена, който се разделя с Кучине Лубе и ще играе в първенството на Китай.

През последната кампания младият българин игра за Лонг Бийч в колежанския шампионат на САЩ.

/АВ/

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