ЦСКА финализира трансфера на Фаетон в Сингапур

site.btaЦСКА финализира трансфера на Фаетон в Сингапур
ЦСКА финализира изходящия трансфер на Матиас Фаетон.
Фланговият футболист ще продължи кариерата си в сингапурския Лайън Сити Сейлърс, съобщиха официално от "червения" круб.
Националът на Гваделупа се присъедини към „армейския“ тим през 2023 г., като оттогава изигра 68 мача и отбеляза 10 попадения.
През изминалата кампания Фаетон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих.
"ЦСКА благодари на Матиас Фаетон и му желае успех в бъдещите футболни предизвикателства", се казва в съобщението на клуба.
/МД/
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