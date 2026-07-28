ЦСКА финализира трансфера на Фаетон в Сингапур

ЦСКА финализира изходящия трансфер на Матиас Фаетон.

Фланговият футболист ще продължи кариерата си в сингапурския Лайън Сити Сейлърс, съобщиха официално от "червения" круб.

Националът на Гваделупа се присъедини към „армейския“ тим през 2023 г., като оттогава изигра 68 мача и отбеляза 10 попадения.

През изминалата кампания Фаетон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих.

"ЦСКА благодари на Матиас Фаетон и му желае успех в бъдещите футболни предизвикателства", се казва в съобщението на клуба.