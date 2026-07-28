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ЦСКА финализира трансфера на Фаетон в Сингапур

Мирослав Димитров
ЦСКА финализира трансфера на Фаетон в Сингапур
ЦСКА финализира трансфера на Фаетон в Сингапур
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
28.07.2026 13:27
 (БТА)

ЦСКА финализира изходящия трансфер на Матиас Фаетон. 

Фланговият футболист ще продължи кариерата си в сингапурския Лайън Сити Сейлърс, съобщиха официално от "червения" круб.

Националът на Гваделупа се присъедини към „армейския“ тим през 2023 г., като оттогава изигра 68 мача и отбеляза 10 попадения.

През изминалата кампания Фаетон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих.

"ЦСКА благодари на Матиас Фаетон и му желае успех в бъдещите футболни предизвикателства", се казва в съобщението на клуба.

/МД/

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