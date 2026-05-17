Реал Мадрид победи минимално Севиля в Примера дивисион

Асен Даскалов
AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
17.05.2026 22:46
 (БТА)

Реал Мадрид постигна минимална победа с 1:0 над домакина Севиля в среща от 37-ия кръг от шампионата на Испания. Голът на победата в полза на столичани беше реализиран от Винисиус след асистенция на Килиан Мбапе четвърт час след началото на двубоя в Андалусия.

Вратарят Тибо Куртоа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност в състава на гостите. Този път те можеха да разчитат на Мбапе и Винисиус в предни позиции.

Реал Мадрид, който отдавна изгуби шансове за титлата в Примера дивисион и завършва сезона на второ място, няма поражение срещу този съперник в 15 поредни двубоя. Севилци имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата.

Валенсия направи драматичен обрат от 0:1 и 2:3 до 4:3 с 10 футболисти при гостуването си на носителя на купата на страната Реал Сосиедад. Хави Гера реализира първия и четвъртия гол в полза на Валенсия, а Уго Дуро и Гуидо Родригес също бяха точни във вратата на баските. Гера и Родригес се разписаха в 89-ата и в третата минута от допълнителното време на срещата.  

От 70-ата минута гостуващият състав беше в намален състав заради червен картон на Ерай Комерт.

Валенсия има 46 точки на девета позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на десето място до момента.

Атлетико Мадрид, които вече се класира за участие в Шампионската лига победи застрашения от изпадане Жирона с 1:0 на свой терен след гол на Адемола Лукман в 21-ата минута.

По-късно тази вечер шампионът Барселона приема Бетис в последен мач от кръга.

Първенство на Испания по футБол, мачове от 37-ия кръг:

Атлетик Билбао - Селта Виго     1:1
Атлетико Мадрид - Жирона        1:0
Елче - Хетафе                   1:0
Леванте - Майорка               2:0
Осасуна - Еспаньол              1:2
Овиедо - Алавес                 0:1
Райо Валекано - Виляреал        2:0
Реал Сосиедад - Валенсия        3:4
Севиля - Реал Мадрид            0:1  

по-късно тази вечер: 
Барселона - Бетис

В класирането води шампионът Барселона с 91 точки и мач по-малко, 
пред Реал Мадрид, който има 83 точки. Следват Виляреал и Атлетико Мадрид 
с по 69 точки. Бетис е на пета позиция с 57 пункта и мач по-малко, 
пред Селта с 51 точки, Хетафе с 48 и други.

/АД/

