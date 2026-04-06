Аталанта постигна класическа победа срещу Лече в Серия А

Христо Бонински
Снимка: Pierluigi Pinto/LaPresse via AP
Лече,  
06.04.2026 17:57
 (БТА)

Отборът на Аталанта се наложи над Лече с 3:0 в гостуването си от 31-вия кръг на италианската Серия А.

Аталанта излезе напред в резултата в 29-ата минута. Тогава гол вкара Джорджо Скалвини след асистенция на Шарл Ди Кателаре.

В началото на втората част Едерсон вкара второ попадение за тима от Бергамо, но то не бе отменено заради положение на засада на Ди Кателаре в изграждането на атаката.

Десет минути по-късно обаче Никола Кърстович, който е бивш футболист на Лече, отново получи удобна топка от Ди Кателаре, като вкара и не демонстрира радост заради уважение към предишния си отбор.  

Четвърт час преди края на редовното време Джакомо Распадори оформи класическата победа след асистенция на Марио Пашалич.

Аталанта е на седма позиция с 53 точки, като има само една по-малко от Ювентус и Рома. Лече е на 18-о място в опасната зона с 27 точки, колкото има и първият тим над чертата Кремонезе. 


Мачове от 31-вия кръг в шампионата на Италия по футбол:

Удинезе - Комо        0:0
Лече - Аталанта       0:3

по-късно днес: 
Ювентус - Дженоа
Наполи - Милан

от неделя:
Кремонезе - Болоня    1:2
Пиза - Торино         0:1
Интер Милано - Рома   5:2

от събота:
Сасуоло - Каляри      2:1
Верона - Фиорентина   0:1
Лацио - Парма         1:1

В класирането води Интер със 72 точки и мач повече, пред Милан с 63, Наполи е на трета позиция с 62. Комо е четвърти с 58, пред Ювентус и Рома с по 54, Аталанта с 53 и други.

/ХБ/

06.04.2026 08:15

Интер постигна убедителен успех над Рома в Серия А, Лаутаро Мартинес се завърна след контузия

Интер, чието предимство беше намалено от 10 на 6 точки преди международната пауза, вече има 9 точки пред градския си съперник Милан и 10 пред действащия шампион Наполи, който е домакин на Милан по-късно днес. След третата си загуба в последните четири кръга Рома остана на шестата позиция с 54 точки.

