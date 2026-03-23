Бостън загуби от Минесота в двубой от НБА

Срещи от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА): Денвър - Портланд - 128:112 Сакраменто - Бруклин - 126:122 Ню Йорк - Вашингтон - 145:113 Бостън - Минесота - 92:102 Финикс - Торонто - 120:98 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бостън 47 победи и 24 загуби, Ню Йорк 47/25, Торонто 39/31 Централна дивизия: Детройт 51/19, Кливланд 44/27, Милуоки 29/41 Югоизточна дивизия: Атланта 39/32, Орландо 38/32, Маями 38/33 Западна конференция Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 46/25, Финикс 40/32, Лос Анджелис Клипърс 35/36 Югозападна дивизия: Сан Антонио 53/18, Хюстън 43/27, Ню Орлиънс 25/47 Северозападна дивизия: Оклахома Сити 56/15, Денвър и Минесота с по 44/28.