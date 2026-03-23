Бостън загуби от Минесота в двубой от НБА

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Mark Stockwell
Ню Йорк,  
23.03.2026 08:45
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Денвър - Портланд     - 128:112
Сакраменто - Бруклин  - 126:122
Ню Йорк - Вашингтон   - 145:113
Бостън - Минесота     - 92:102
Финикс - Торонто      - 120:98

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 47 победи и 24 загуби, Ню Йорк 47/25, Торонто 39/31
Централна дивизия: Детройт 51/19, Кливланд 44/27, Милуоки 29/41
Югоизточна дивизия: Атланта 39/32, Орландо 38/32, Маями 38/33

Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 46/25, Финикс 40/32, Лос Анджелис Клипърс 35/36
Югозападна дивизия: Сан Антонио 53/18, Хюстън 43/27, Ню Орлиънс 25/47
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 56/15, Денвър и Минесота с по 44/28.

/ИК/

