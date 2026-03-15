Дженоа надигра Верона в Серия "А"

Ивайло Георгиев
Снимка: Paola Garbuio/LaPresse via AP
Рим,  
15.03.2026 15:35
 (БТА)

Дженоа надигра Верона с 2:0 в мач от 29-ия кръг на италианското първенство по футбол и записа втората си поредна победа в Серия "А". Така генуезците се изкачиха на 13-о място в класирането с 33 точки и са с девет над чертата на изпадащите. 

Верона е на предпоследната позиция с 18 точки, а Фиорентина е над чертата на изпадащите със седем преднина.  

Дженоа отправи само три точни удара към вратата на съперника, но два от тях влязоха в мрежата. В 61-та минута Витиня се разписа с красив удар от далечно разстояние, а три преди края на редовното време Лео Остигор вкара за 2:0 с глава след центриране на Арън Мартин. 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Верона - Дженоа             0:2

по-късно днес:
Пиза - Каляри
Сасуоло - Болоня
Комо - Рома
Лацио - Милан

от събота:
Наполи - Лече               2:1   
Интер Милано - Аталанта     1:1
Удинезе - Ювентус           0:1

понеделник:
Кремонезе - Фиорентина

от петък:
Торино - Парма              4:1

В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, 
Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.

