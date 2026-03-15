Дженоа надигра Верона в Серия "А"

Дженоа надигра Верона с 2:0 в мач от 29-ия кръг на италианското първенство по футбол и записа втората си поредна победа в Серия "А". Така генуезците се изкачиха на 13-о място в класирането с 33 точки и са с девет над чертата на изпадащите.

Верона е на предпоследната позиция с 18 точки, а Фиорентина е над чертата на изпадащите със седем преднина.

Дженоа отправи само три точни удара към вратата на съперника, но два от тях влязоха в мрежата. В 61-та минута Витиня се разписа с красив удар от далечно разстояние, а три преди края на редовното време Лео Остигор вкара за 2:0 с глава след центриране на Арън Мартин.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг: Верона - Дженоа 0:2 по-късно днес: Пиза - Каляри Сасуоло - Болоня Комо - Рома Лацио - Милан от събота: Наполи - Лече 2:1 Интер Милано - Аталанта 1:1 Удинезе - Ювентус 0:1 понеделник: Кремонезе - Фиорентина от петък: Торино - Парма 4:1 В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.