Финалисима в Катар бе отменен официално, не може да се намери алтернативна дата

Христо Бонински
Аржентина спечели Финалисима срещу Италия на стадион "Уембли" през 2022, снимка: AP photo/Frank Augstein
Доха,  
15.03.2026 15:28
 (БТА)

Финалът между европейския шампион Испания и латиноамериканския такъв Аржентина, който бе предвиден за 27 март в Катар, бе отменен заради политическата обстановка в региона в момента, пише вестник "Марка". Въпреки интензивните преговори между УЕФА и организаторите в Катар не бе намерено съгласие за провеждане на футболния мач, наречен Финалисима.

Това е голяма разочарование за УЕФА и организаторите, като по всяка вероятност такъв мач няма да се проведе и трофеят няма да бъде връчен. Причината е, че не може да се постигне съгласие с Аржентина за алтернативна дата за провеждане на финала, който за момента отпада. 

/ХБ/

