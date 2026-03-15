Каролина победи Тампа Бей в НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ): Отава - Анахайм 2:0 Вашингтон - Бостън 2:3 след дузпи Уинипег - Колорадо 3:1 Минесота - НЙ Рейнджърс 2:4 Бъфало - Торонто 3:2 след дузпи Монреал - Сан Хосе 2:4 Ню Джърси - Лос Анджелис 6:4 НЙ Айлендърс - Калгари 3:2 Тампа Бей - Каролина 2:4 Филаделфия - Кълъмбъс 1:2 след дузпи Далас - Детройт 3:2 след продължение Юта - Питсбърг 3:4 Ванкувър - Сиатъл 2:5 Лас Вегас - Чикаго 4:0 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бъфало 88 точки, Тампа Бей 84, Монреал 82 Столична дивизия: Каролина 90, Питсбърг 81, Ню Йорк Айлъндърс 81 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 97, Далас 94, Минесота 88 Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 76, Анахайм 75, Едмънтън 73