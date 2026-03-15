Подробно търсене

Каролина победи Тампа Бей в НХЛ

Асен Даскалов
AP Photo/Chris O'Meara
Ню Йорк,  
15.03.2026 09:23
 (БТА) 
Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Отава - Анахайм          2:0
Вашингтон - Бостън       2:3 след дузпи
Уинипег - Колорадо       3:1
Минесота - НЙ Рейнджърс  2:4
Бъфало - Торонто         3:2 след дузпи
Монреал - Сан Хосе       2:4
Ню Джърси - Лос Анджелис 6:4
НЙ Айлендърс - Калгари   3:2
Тампа Бей - Каролина     2:4
Филаделфия - Кълъмбъс    1:2 след дузпи
Далас - Детройт          3:2 след продължение
Юта - Питсбърг           3:4
Ванкувър - Сиатъл        2:5
Лас Вегас - Чикаго       4:0

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бъфало 88 точки, Тампа Бей 84, Монреал 82
Столична дивизия: Каролина 90, Питсбърг 81, Ню Йорк Айлъндърс 81

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 97, Далас 94, Минесота 88
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 76, Анахайм 75, Едмънтън 73

/АД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:26 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация