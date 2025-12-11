Българската федерация по плувни спортове ще бъде домакин на международен семинар

Българската федерация по плувни спортове (БФПС) ще бъде домакин на международен семинар, организиран от европейската асоциация European Aquatics. Форумът ще бъде проведен в София в периода 28 февруари - 1 март 2026. В него участие ще вземат всички сертифицирани официални лица, ангажирани със състезанията под егидата на континенталната централа.

Част от обсъжданите теми по време на дискусиите ще бъдат въведение в европейските водни спортове, философия на съдийството, обяснение на новите правила при провеждането на международни състезания по плувни спортове, подобряване на уменията на официалните лица при организирането на надпревари с международен характер, отговорности на официалните лица при организиране на състезания в ледени води, турнири за ветерани, надпревари за спортисти с увреждания и други.

Лектори на семинара ще бъдат Крейг Хънтър, Мирей Зимър и Гари Стубс, съответно председател, заместник-председател и секретар на Техническия плувен комитет към European Aquatics.

Президентът на БФПС Георги Аврамчев е уверен, че София ще предложи отлични условия за участниците във форума.

"За Българската федерация по плувни спортове е огромна чест и привилегия да бъде домакин на толкова голям международен семинар. Европейското плувно семейство ще има възможността да дискутира по теми от фундаментално значение за развитието на нашия спорт. Вярвам, че ще покажем за пореден път нашето високо ниво при организиране на събития с подобен мащаб", каза Аврамчев пред сайта на БФПС.

В своето обръщение към бъдещите участници в семинара президентът на European Aquatics Антонио Силва заяви, че образованието играе огромна роля в Европейския стратегически план за водните спортове 2024-2030.

"Тези семинари са възможност за растеж, свързване с експерти и начин за създаване на общност, посветена на високите постижения във водните спортове. Инвестирането в образование е гаранция, че нашият спорт остава справедлив, иновативен и винаги развиващ се", казва Антонио Силва.