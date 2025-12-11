Георги Глушков за кончината на Иван Евстатиев: "Тази загуба е и наша, на българския баскетбол"

Президентът на БФБаскетбол Георги Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев, който напусна този свят на 92-годишна възраст след кратко боледуване.

"Иван Евстатиев е уникален за българския баскетбол", заяви президентът на БФ Баскетбол, цитиран от федерацията.

"Познавам го от много години. Винаги е бил пример за подражание, много взискателен, много строг и много справедлив. Това е мнението и на всички, които са работили с него. Аз нямах тази възможност във федерацията, но той винаги е бил част от баскетбола. Винаги е мислил за баскетбола позитивно. Понякога е и критикувал. Така че аз към него имам най-топли чувства и много голямо уважение, разбира се. Съболезнования на близките му. Тази загуба е и наша, на българския баскетбол. Изключителна личност, има всички награди, които българският баскетбол е давал някога", добавя Глушков.

Поклонението пред паметта на Иван Евстатиев ще бъде на 15 декември (понеделник) на Националния стадион "Васил Левски" от 11:00 часа.