Имам пълно доверие на Асен Митков, утре няма да играе заради болка, каза треньорът на Левски Хулио Веласкес

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде редовната си пресконференция преди мача с Витоша (Бистрица) за Купата на България утре.

"Имахме възможност да анализираме съперника. Гледахме техни мачове. Имахме възможност да наблюдаваме начина, по който играят, когато притежават топката и се защитават. Промените в стартовите 11 не се базират не във връзка на категорията на противника. Ще преценим какво е натоварването на играчите и ще решим. Трябва да направим и сметка, че нямаме мач през уикенда", бяха първите думи на испанеца.

"Асен Митков е играч от отбора, като всички останали. Както и към него, така и към всички останали, имам пълно доверие. Нашата отговорност и задължения е да помогнем и да направим така, че всички футболисти да представят най-доброто от себе си. Конкретно за утре, Асен няма да бъде опция, защото изпитва болка. В следствие на тези смущения няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по най-нормален начин. Нашата задача и подход е да извадим най-доброто от тях", каза Веласкес за състоянието на халфа.

"Петимата футболисти, които няма да попаднат в групата за мача, са Огнян Владимиров, Георги Костадинов и Мустафа Сангаре заради наказания, Асен Митков заради споменатото и Евертон Бала, който очаква да стане баща в следващите часове", разкри треньорът на Левски.

"Намирам футболистите за фокусирани върху мача. Не сме имали свободен ден през тази седмица. Възползвахме се от всеки ден, за да тренираме. Намирам момчетата за концентрирани с идеята да изиграят добър мач и да го спечелят. Всичкото е на базата на това да сме скромни и да имаме уважение към противника и турнира, както и да влезем отговорно в мача", добави той.

"Моят начин да процедирам е ден за ден и седмица за седмица. Ако трябва да оценим периода, от който сме пристигнали, истината е, че се чувствам щастлив в този клуб. Радваме се на всеки един ден тук. Както през миналия сезон, така и през настоящия имаме много добри резултати. До момента оценката ми е положителна. За всичко това допринасят всички служители на клуба, феновете, футболистите и всички, които са в Левски. Трябва да поддържаме това ниво и да опитваме да се подобряваме всеки ден, защото всичко, за което говорим е в миналото. Не мисля върху трансфери, а да направим добър мач утре, който да спечелим. Доволен съм от работата на всички футболисти. И когато отвори трансферният прозорец, трябва да се опитваме да влагаме най-малко енергия и да приемаме процесите по естествен начин", каза още Хулио Веласкес.