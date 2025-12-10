Манчестър Юнайтед ще направи втори опит да привлече халфа Карлос Балеба и този път Брайтън може да приеме занижената оферта, твърди британската преса

Манчестър Юнайтед може да привлече халфа Карлос Балеба от съперника в английското първенство по футбол Брайтън за по-малко от 75 милиона паунда, след като високата цена на камерунския национал принуди "червените дяволи" да се оттеглят от преговорите през лятото, пишат различни английски медии.

Юнайтед следи от дълго време 21-годишния халф, но Брайтън бе поставил цена от 105 милиона паунда. Балеба обаче не започна по най-добрия начин новия сезон и в неделя отново бе сменен при равенство с Уест Хем. Халфът напусна преждевременно терена в 12 от 13-те мача на Брайтън до момента.

Според информация на Manchester Evening News, разпространена още от Miror и Sky, цената на Балеба в момента е около 75 милиона паунда и това може да убеди Юнайтед да поднови преговорите. Кандидат за неговия подпис е и Байерн Мюнхен, който търси дългосрочен заместник на Леон Горецка.

Мениджърът Фабиан Хюрцелер заяви през септември, че затрудненията на Балеба през новия сезон може и са предизвикани от интереса на Юнайтед през лятото.

"Нормално е млад човек като него да реагира по някакъв начин на голяма оферта от клуб като Манчестър Юнайтед. Това може да остави дълбоки, дълбоки следи. Тези неща са част от развитието на футболистите. Така те научават, че когато играят добре, рано или късно ще има голяма оферта от голям клуб", каза мениджърът на Брайтън.

"Трябва обаче и да разберат, че е нужно да продължават да полагат старания. Трябва да направят следващата стъпка и именно върху това работим с него. Той е младо момче и не е машина, която можеш да включиш или изключиш с едно копче. Длъжни сме да разберем, че Карлос също има чувства и емоции", добави Хюрцелер.