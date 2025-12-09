Олимпиакос достигна до успеха срещу Кайрат Алмати в Шампионската лига

Подробно търсене

Асен Даскалов
AP Photo/Alikhan Sariyev
София,  
09.12.2025 19:58
 (БТА)

Олимпиакос победи с минималното 1:0 като гост Кайрат Алмати в двубой от шестия кръг в основната фаза в Шампионската лига. 

"Червено-белите" имаха пълно превъзходство през целия двубой, но гол на португалеца Желсон Мартинш в 73-ата минута направи разликата в мача. 

Силната игра на гръцкия гранд продължи, но удар на Аюб Ел Кааби срещна гредата в 79-ата минута, а пропуски направиха и Габриел Стрефеца и Желсон Мартинш.

Олимпиакос прекъсна серията си от 12 поредни загуби в гостувания в Лигата и се намира на 26-то място в класирането с 5 точки.

Кайрат Алмати има само една спечелена точка в досегашните си шест срещи от турнира. 

