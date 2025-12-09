Олимпиакос достигна до успеха срещу Кайрат Алмати в Шампионската лига

site.btaОлимпиакос достигна до успеха срещу Кайрат Алмати в Шампионската лига
Олимпиакос победи с минималното 1:0 като гост Кайрат Алмати в двубой от шестия кръг в основната фаза в Шампионската лига.
"Червено-белите" имаха пълно превъзходство през целия двубой, но гол на португалеца Желсон Мартинш в 73-ата минута направи разликата в мача.
Силната игра на гръцкия гранд продължи, но удар на Аюб Ел Кааби срещна гредата в 79-ата минута, а пропуски направиха и Габриел Стрефеца и Желсон Мартинш.
Олимпиакос прекъсна серията си от 12 поредни загуби в гостувания в Лигата и се намира на 26-то място в класирането с 5 точки.
Кайрат Алмати има само една спечелена точка в досегашните си шест срещи от турнира.
/АД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина