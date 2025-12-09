Червеният картон не ни даде предимство, заяви наставникът на Ботев Враца Тодор Симов след двубоя с Монтана

Отзиви след мача от 19-ия кръг в Първа лига между Ботев Враца и Монтана (0:0):

Тодор Симов (треньор на Ботев Враца):

"Монтана изигра добре мача. Чакаха своите минути. Когато един отбор се затвори в своята половина, за пореден мач изпитваме трудности. Ако се бяхме разписали в първите минути, нещата биха тръгнали в друга посока.

Червеният картон не даде огромно предимство за нас. Може би трябваше по-настоятелно да играем пред и в наказателното поле. Трябваше да използваме по-добре и подаванията от фланга.

Повечето футболисти при нас са от лятото. Има и момент, в който те трябва да се обиграят. Може да сме доволни като представяне. Искаме да печелим във всеки мач, независимо от противника.

Най-важно е сега да се възстановим физически и психически. Мачът с Добруджа за купата на страната ще бъде труден. Надявам се да стане празник."