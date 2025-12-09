Подробно търсене

Защитникът на Барселона Роналд Араухо се отправи към Йерусалим, за да потърси духовна помощ

Мирослав Димитров
AP Photo/Lalo R. Villar
Барселона,  
09.12.2025 18:21
 (БТА)

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо организира пътуване до Йерусалим, за да посети светите за християните места и да потърси духовна помощ за емоционалните си терзания, съобщи Мундо Депортиво

Както беше съобщено по-рано, уругвайският играч е поискал от клуба почивка, за да се възстанови, след като изпадна в депресия след мача от Шампионската лига срещу Челси, където той получи червен картон в 44-ата минута и каталунците загубиха с 0:3.

Този сезон защитникът е участвал в 15 мача във всички турнири, отбелязвайки два гола. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2031 г.

/МД/

