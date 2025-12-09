Защитникът на Барселона Роналд Араухо се отправи към Йерусалим, за да потърси духовна помощ

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо организира пътуване до Йерусалим, за да посети светите за християните места и да потърси духовна помощ за емоционалните си терзания, съобщи Мундо Депортиво

Както беше съобщено по-рано, уругвайският играч е поискал от клуба почивка, за да се възстанови, след като изпадна в депресия след мача от Шампионската лига срещу Челси, където той получи червен картон в 44-ата минута и каталунците загубиха с 0:3.

Този сезон защитникът е участвал в 15 мача във всички турнири, отбелязвайки два гола. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2031 г.