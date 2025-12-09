Османи Хуанторена "прегърна" Звездите на бъдещето от A1 Future Stars Cup

Oще една световна волейболна звезда отправи видеообръщение към волейболните таланти на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК Левски София, обявиха от клуба.

"Здравейте, деца. Аз съм Османи Хуанторена. Тук съм да ви превитсвам на турнира A1 Future Stars. Турнирът е тук, в София. Нека всички деца дойдат тук. Забавлявайте се! Изпращам ви преградки, чао!", каза звездата. Кубинецът с италиански паспорт гостува на Левски в София с клубния си тим Гуагуас Лас Палмас в плейофите на Шампионската лига, като испанският отбор се класира за груповата фаза с две чисти победи, а Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен на 1/16-финалите на турнира за Купата на ЦЕВ, а първият мач е утре.



Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала „Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястжембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски.

В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.