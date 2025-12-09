Гардът на Орландо Дезмънд Бейн е глобен от НБА с 35 хиляди долара за замерване на опонент с топката

Гардът на Орландо Меджик Дезмънд Бейн е глобен с 35 хиляди долара от Националната баскетболна асоциация (НБА), след като замери Оу Джи Ануноби от Ню Йорк Никс с топката, съобщи ESPN. Действието на Бейн в последната част от мача срещу Ню Йорк в неделя беше отчетено като технически фаул, а Орландо загуби срещата със 100:106.

Ануноби се откъсна срещу противниковия кош, но беше догонен от двама защитници на Меджик, които избиха топката от ръцете му. Когато крилото на Никс падна извън игрището, Бейн овладя топката и я хвърли по него.

Това е втори случай през този сезон, в който Бейн хвърля топката по опонент, който лежи на земята. При загубата на Меджик със 112:127 срещу Атланта Хоукс на 4 ноември Бейн беше изгонен в третата четвърт за грубо нарушение срещу Ониека Оконгву и последвалия технически фаул за уцелването на опонента с топката.

Дезмънд Бейн има средно по 18,3 точки, 4,5 асистенции и 4,4 борби на мач през настоящата кампания в НБА.

Орландо Меджик заема петото място в Източната конференция с баланс от 14 победи и 10 загуби.