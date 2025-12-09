Изказването на Мохамед Салах е срамно и е заучено с неговия агент, сигурен е Джейми Карагър

Думите на Мохамед Салах за случващото се в английския футболен клуб Ливърпул са срамни и са предварително заучени с неговия агент, за да нанесат възможно най-големи щети по авторитета на мениджъра Арне Слот, заяви бившият капитан на отбора и анализатор на Sky Sports Джейми Карагър.

Салах заяви в интервю за английските медии в събота, че се чувства предаден от клуба и ч не поддържа връзка със Слот. Той разкри това след третия пореден мач, в който остава извън състава. В отговор на коментара му, мениджърът го остави извън групата за двубоя от Шампионската лига срещу Интер.

"Стореното от него след мача с Лийдс е срамно", заяви Карагър за предаването Monday Night Football на Sky Sports.

"Някои го описват като експлозия на емоции, но според мен не е така. Когато Мо Салах спира в микс зоната, което се е случило четири пъти за осем години в Ливърпул, всяка дума е била заучена с с агента му, за да предизвика възможно най-голям отзвук и да заздрави личната му позиция", продължи бившият защитник на Ливърпул.

"Той изчака негативен резултат и избра този уикенд. Всички в клуба се чувстват изправени до стената, а той опитва да уволни мениджъра", добави Карагър.

"От клуба са абсолютно прави да го оставят извън състава заради това, което направи. Нямам представа и дали някога ще го върнат в отбора. Надявам се да се завърне, защото е сред най-добрите ни футболисти за всички времена, но ако поведението му остане такова, може и да не го направят", каза още той.