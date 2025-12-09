Подробно търсене

Милан оглави подреждането в Серия "А" след два гола на Кристиан Пулишич за обрат срещу Торино

Ивайло Георгиев
Кристиан Пулишич / Снимка: Tano Pecoraro/LaPresse via AP
Рим,  
09.12.2025 08:38
 (БТА)

Кристиан Пулишич се разписа два пъти като резерва и Милан се наложи с 3:2 срещу Торино, за да оглави временното класиране в италианското първенство по футбол. "Червено-черните" са с 31 точки, колкото има и вторият Наполи след изиграването на 14 мача. Интер е с една по-малко на третата позиция.

Милан спечели без треньора си Масимилиано Алегри, който бе наказан заради червен картон при победата с 1:0 срещу Лацио през ноември.

Никола Влашич изведе Торино напред в резултата в десетата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Фикайо Томори. Дуван Сапата удвои аванса на домакините в средата на първото полувреме с шут от близо 30 метра, но Милан направи пълен обрат. Той започна с попадение на Рафаел Леао след половин час игра, а Пулишич се развихри след появата си на терена през втората част.

Американският национал засече центриране на Алекси Селемекерс в 67-та минута за изравнителното попадение, а десет по-късно се разписа от воле за крайното 3:2. След мача помощник треньорът на отбора Марко Ландучи обясни, че Пулишич е останал резерва заради проява на симптоми на вирусно заболяване.

Поражението остави Торино на 16-о място в класирането с 14 точки и четири повече от първия под чертата на изпадащите Пиза, който отстъпи с 0:1 на Парма по-рано в понеделник. 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А": 

Торино - Милан          - 2:3
Удинезе – Дженоа        – 1:2
Пиза – Парма            - 0:1

от събота:
Сасуоло - Фиорентина    - 3:1
Интер - Комо            - 4:0
Верона - Аталанта       - 3:1

в неделя:
Кремонезе – Лече        – 2:0
Каляри – Рома           – 1:0
Лацио – Болоня          – 1:1
Наполи - Ювентус        - 2:1

Милан води в класирането с актив от 31 точки, колкото има и вторият Наполи. Следват Интер с 30, Рома с 27, Болоня с 25, Комо с 24, Ювентус с 23 и други.

/АВ/

