Калгари вкара седем гола на Бъфало в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Торонто - Тампа Бей - 2:0
Калгари - Бъфало - 7:4
Юта - Лос Анджелис - 2:4
Сиатъл - Минесота - 1:4
Ванкувър - Детройт - 0:4
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Детройт 35 точки, Тампа Бей 34, Бостън 34
Столична дивизия: Вашингтон 39, Каролина 36, Ню Йорк Айлъндърс 35
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 48, Далас 45, Минесота 37
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 37, Вегас 36, Лос Анджелис 35
