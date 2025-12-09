Подробно търсене

Калгари вкара седем гола на Бъфало в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига

Димитър Вельов
снимка: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP
Ню Йорк,  
09.12.2025 08:31
 (БТА)

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Торонто - Тампа Бей - 2:0
Калгари - Бъфало      - 7:4
Юта - Лос Анджелис - 2:4
Сиатъл - Минесота    - 1:4
Ванкувър - Детройт   - 0:4 

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция
Атлантическа дивизия: Детройт 35 точки, Тампа Бей 34, Бостън 34
Столична дивизия: Вашингтон 39, Каролина 36, Ню Йорк Айлъндърс 35

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 48, Далас 45, Минесота 37
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 37, Вегас 36, Лос Анджелис 35

/ДВ/

