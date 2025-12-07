Подробно търсене

Хюстън допусна шеста загуба в редовния сезон на НБА, отстъпи пред Далас

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/LM Otero
Далас,  
07.12.2025 08:09
 (БТА)

Мачове от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Бруклин - Ню Орлиънс            - 119:101
Вашингтон - Атланта             - 116:131
Кливланд - Голдън Стейт         - 94:99
Детройт - Милуоки               - 124:112
Маями - Сакраменто              - 111:127
Минесота - Лос Анджелис Клипърс - 109:106
Далас - Хюстън                  - 122:109


Лидери в отделните дивизии

Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк 15 победи/7 загуби, Торонто 15/9, Бостън 14/9
Централна дивизия: Детройт 19/5, Кливланд 14/11, Чикаго 9/13
Югоизточна дивизия: Орландо 14/9, Маями 14/10, Атланта 14/11




Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 22/1, Денвър 16/6, Минесота 15/8
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 16/6, Финикс 13/10, Голдън Стейт 12/12
Югозападна дивизия: Хюстън 15/6, Сан Антонио 15/7, Мемфис 10/13.

/ХБ/

