Хюстън допусна шеста загуба в редовния сезон на НБА, отстъпи пред Далас

site.btaХюстън допусна шеста загуба в редовния сезон на НБА, отстъпи пред Далас
Мачове от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
Бруклин - Ню Орлиънс - 119:101 Вашингтон - Атланта - 116:131 Кливланд - Голдън Стейт - 94:99 Детройт - Милуоки - 124:112 Маями - Сакраменто - 111:127 Минесота - Лос Анджелис Клипърс - 109:106 Далас - Хюстън - 122:109 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Ню Йорк 15 победи/7 загуби, Торонто 15/9, Бостън 14/9 Централна дивизия: Детройт 19/5, Кливланд 14/11, Чикаго 9/13 Югоизточна дивизия: Орландо 14/9, Маями 14/10, Атланта 14/11 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома Сити 22/1, Денвър 16/6, Минесота 15/8 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 16/6, Финикс 13/10, Голдън Стейт 12/12 Югозападна дивизия: Хюстън 15/6, Сан Антонио 15/7, Мемфис 10/13.
/ХБ/
