Лионел Меси изведе Интер Маями до първа титла в Мейджър Лийг Сокър след успех срещу Ванкувър във финала

Аржентинската звезда Лионел Меси изведе отбора си Интер Маями до първата титла в Мейджър Лийг Сокър, след като тимът се наложи над Ванкувър с 3:1 във финала. Така след десет титли с Барселона в Испания и две с ПСЖ във Франция, Меси успя да триумфира и в САЩ.

38-годишният световен шампион от Катар преди три години наскоро поднови и договора си с отбора от Флорида до 2028. От него се очаква да бъде и една от звездите на предстоящото Световно първенство в САЩ следващото лято, което ще бъде шесто за него.

Меси не успя да вкара гол във финала срещу Ванкувър, но даде две решителни асистенции. Автогол на Едиер Окампо, предизвикат от Маси, даде аванс на тима от Маями в 18-ата минута, но след това Ванкувър направи няколко пропуска, след които и удар с глава на световния шампион с Германия Томас Мюлер.

Канадският отбор продължи да доминира и след почивката и логично изравни чрез Али Ахмед в 60-ата минута. Удари Саби три пъти намериха гредите за съжаление на тима на Ванкувър.

В 71-вата минути Меси подаде на сънародника си Родриго Де Пол, който направи 2:1 за Интер срещу хода на мача. Меси пусна пас и към Тадио Айенде, който се разписа за 3:1 за девети път по време на плейофите, което е рекорд в МЛС.

Така съотборниците на Меси - испанците Жорди Алба и Серхио Бускетс, с които бяха заедно и в Барселона, сложиха край на кариерите си в трофей.