"Победата е абсолютно заслужена", счита наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев след успеха над Монтана

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе удовлетворен от успеха на своя тим с 2:1 при гостуването на Монтана в първия мач от междинния 18-и кръг във футболната Първа лига.

"Тръгваме си с приятни чувства и положителни емоции. Победата е абсолютно заслужена, тъй като футболистите се раздадоха. Доста тежък терен. Мислех, че трудно може да играем на по-тежък терен от това, което беше в последния ни мач с Арда, но явно, че има и по-лоши терени. Неприятно и за двата отбора. Трудно можеше да се играе футбол - повече ритане, борба и се разчиташе на грешки в противниковата защита. Направихме няколко хубави атаки, вкарахме и два гола, което ме прави много щастлив", каза след мача наставникът на столичните "железничари".

"Поздравявам футболистите за себераздаването и борбата. Дори когато останахме с човек по-малко, не позволихме на Монтана да стреля към вратата. Искам да благодаря на хората, които идват на всеки мач да ни подкрепят. Тяхната подкрепа е много важна, защото когато футболистите чувстват подкрепата на феновете и отборът е едно цяло, играем с много по-голямо самочувствие, което е важно, за да се постигна краен успех", допълни Станислав Генчев.