Старши треньорът на Етър Иван Иванов: “Аз съм виновен за загубата”

Старши треньорът на Етър (Велико Търново) пое отговорност за загубата на тима с 0:3 от Спортист (Своге) в двубой от 18-ия кръг на Втора лига.

„Аз съм виновен за загубата. Извинявам се! Не мисля, че има нужда какво да се обясняваме, от оправдания няма никакъв смисъл. Явно аз не съм подготвил добре отбора за този мач. Моя грешка. Не искам да се оправдавам със сгъстен цикъл от мачове през 3-4 дена. Сега мога да извадя най-различни причини: българския футбол, играчите, нагласата . . . Аз не съм си подготвил отбора за този мач и моя е изцяло вината! Надявам се за мача в Севлиево да подготвя добре отбора си, за да не изглеждаме по този начин. Цялото ни представяне днес беше срам. Никой не заслужава това нещо, но не искам да се оправдавам. Моя е грешката и аз трябва да работя повече!“, заяви той след срещата.

Спортист (Своге) записа втора поредна победа като гост под ръководството на Ахмед Хикмет.

Завърналият се след контузия в тима на домакините Росен Иванов още в 18-ата минута отново почувства болка и беше принудително заменен.

Две минути преди почивката Кевин Нага уцели гредата, а в самия край на полувремето пак той центрира отдясно и Буа с глава вкара за 0:1. Спортист реши всичко с втори гол още в началото на втората част, когато Ивелин Георгиев отбеляза красив гол с левия крак. В 72-ата минута резервата Георги Атанасов след разиграване с Васил Димитров доведе нещата до 0:3.

Етърци са на 11-а позиция с 19 точки, като в неделя от 14:00 часа имат важно гостуване на Севлиево, който е точно под чертата с 13 точки.