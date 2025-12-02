Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас отново е в полезрението на Легия Варшава

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас отново е попаднал в полезрението на елитния полски клуб Легия Варшава, пишат полските медии.

Кипърският национал бе в трансферния списък на Легия и миналата зима, но тогава ЦСКА спечели битката за подписа му. Според информации в полската преса, отборът от Варшава отново се интересува от нападателя, но този път от Легия са готови да предложат по-добри условия на играча.

Според журналиста Пьотр Козмински преди почти година представителите на варшавския клуб са поискала трансферната сума към тогавашния клуб на Питас - АИК, да бъде разпределена на четири транша, докато от ЦСКА са били готови да платят за играча по-голямата сума веднага, а освен това "червените" са предложили на кипърския нападател по-висока заплата.

Преди година ЦСКА София подписа с играча за около 1,2 милиона евро., а според Transfermarkt в момента Питас е оценен на 2,5 милиона евро.

Този сезон Йоанис Питас е изиграл 18 мача за ЦСКА, отбелязал е 6 гола и е дал 2 асистенции. Договорът му с българския клуб е до юни 2028 г.