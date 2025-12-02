Мареска обмисля вариантите за заместник на Кайседо за гостуването в Лийдс

Най-голямото предизвикателство пред мениджъра на Челси Енцо Мареска ще бъде намирането на заместник на наказания халф Мойзес Кайседо, когато гостуват на Лийдс в мач от Висшата лига в сряда.

Еквадорецът, който е изиграл 50 от 51 мача с Мареска начело, беше изгонен по време на равенството 1:1 в неделя у дома срещу лидера Арсенал, който е с шест точки пред третия Челси.

Полузащитникът Коул Палмър, който се завърна от контузия, за да заеме място на пейката на „Стамфорд Бридж“ срещу „артилеристите“, все още не е играл.

„Ние сме по-добър отбор с Коул, по-добър отбор с Мойзес, по-добър отбор с Леви, но когато те не са на разположение, се опитваме да намерим решения“, каза Мареска пред репортери.

„Трябва да направим нещо различно заради Мойзес... един, който може да играе добре на тази позиция, е Джош Ачиампонг, но ще видим. Палмър може да започне срещу Лийдс. Идеята е той да започне да играе постепенно, докато не може да играе 90 минути“, добави мениджърът.