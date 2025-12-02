Фенклубът на Локомотив (Пловдив) с официална позиция във връзка със строителството на стадиона на "черно-белите"

Клубът на привържениците на Локомотив (Пловдив) излезе с официална позиция във връзка със строежа на стадиона на "черно-белите" в пловдивския парк "Лаута". От фенклуба на "железничарите" призовават кмета на Пловдив Костадин Димитров и председателя на общинския съвет Атанас Узунов да вземат реални решения, за да може спортният комплекс да бъде завършен изцяло в кратки срокове.

"Медийното пространство е пълно с темите за двата пловдивски стадиона от години насам. Когато и на когото е удобно чуваме как политици "строят", "грижат се", "работят" за реализацията им. Снимки, интервюта, дебати, комисии, а реални решения НЯМА! Темата се експлоатира постоянно за всякакви цели, но за огромно съжаление всичко си остава един политически ПИАР, вместо реален принос към Българския спорт, Пловдивската Спортна Общественост и местния бизнес.

Уважаеми политици,

Двата пловдивски стадиона трябваше да са отдавна завършени и държавата вече да работи по изграждането на такива във всеки Областен град! Вместо това, Вие отлагате, отлагате и отлагате взимането на реални решения, като умишлено забавяте процесите по завършването им. Всичко това превръща процесите по изграждането на Спортните Комплекси в една безкрайна мъка пълна с оправдания, скандали и търсене на финансиране на гърба на гражданите, вместо гордост за всеки един град и всяка една спортна Общност!

Уважаеми г-н кмет на град Пловдив,

Уважаеми председател на Общински съвет на град Пловдив,

*МИНАХА 2 ГОДИНИ!* ВРЕМЕ Е ЗА РЕАЛНИ РЕШЕНИЯ И ПЛАНИРАНЕ КАК КОМПЛЕКС ЛОКОМОТИВ ЩЕ БЪДЕ ЗАВЪРШЕН В ЦЯЛОСТ!

- Обществената поръчка за Осветлението на комплекса е на трупчета вече 4 месеца, като от година и половина насам се знае какво трябва да се случи и средствата за това са подсигурени!

- Обществена поръчка, с която да се осигури ток в комплекса вече 2 години не е обявена, въпреки, че сте я отделили в отделна Обособена позиция още през Април 2024!

- План как, кога и с какви средства ще се изгради третия вход към Комплекса и новата улица към бул. "Менделеев", за да може Комплексът да получи категоризация все още няма!

- Въпреки всички интервюта и заявления за осигурено финансиране, *Община Пловдив за 2 години е получила точно 0 (НУЛА) ЛЕВА финансиране за КОМПЛЕКС "ЛОКОМОТИВ"! За пореден път Ви напомняме, че и след превалутирането: 0 ЛЕВА = 0 ЕВРО*!

- НИЩО ОТ ОТВОРЕНИТЕ ТЕМИ ЗА КОМПЛЕКСА, КОИТО ВИ ПРЕДАДОХМЕ В НАЧАЛОТО НА МАНДАТА ЗА 2 ГОДИНИ, НЕ БЕШЕ ПРИДВИЖЕНО НАПРЕД!

Нито една точка не беше решена, проблемите само се трупат без да намират реално решение! Състоянието на главния терен, тренировъчните терени, ъгловите сектори, оградата на комплекса, резервоарите за дъждовна вода, оборудването в централната трибуна, общежитието, общата визия на комплекса в завършен вид и още и още и още отворени теми, които се трупат ден след ден, остават някъде в добрите намерения и интервюта за много милиони.

- Течащото строителството е бавно, но за сметка на това ОПАСНО за хората и ползвателите на комплекса. Изпълнителите са сами в проблемите и в решенията и изгубени в липсата на график за Изпълнение. Никой не знае другия месец какво се очаква да се случи! Пишат се писма без отговор. ХАОСА СИ ЛИЧИ И ОТ ВИСОКО!

- Проектанти и Строителен надзор не стъпват на Обекта и вдигат рамене за всеки появил за казус по време на изпълнението.

До момента работата на всички замесени по КОМПЛЕКС "ЛОКОМОТИВ" е не само равна на 0, а е с един огромен многомилионен ОТРИЦАТЕЛЕН ЗНАК.

*Днес сме на прага на това всякакви действия в комплекс "Локомотив" да спрат, поради липса на финансиране и куп нерешени проблеми!* Риск, за който предупредихме цялата общинска администрация и лично г-н Димитров, още когато обявиха обществената поръчка в този й уродлив, от гледна точка на финансови потоци, вид. Рискове, за които Ви писахме официално през м. Юли тази година и Ви казахме, че виждаме как управлението на проекта куца и град Пловдив ще загуби държавно финансиране. Рискове и теми, за които говорихме и предупреждавахме на всяка проведена оперативна среща! През 2024-а казахте, че липсата на авансови или малки и редовни плащания ще запази Обществения интерес и че ще гарантира завършването на комплекса, като Вие отговаряте лично за това решение. И благодарение на това, днес, в началото на м. Декември 2025 г (почти 2 години по-късно), Община Пловдив е одобрила над 25% Изпълнение по Договора за строителство, а насреща града е получил частично изпълнен груб строеж, частично изпълнена ВиК мрежа, малко павета и купища кал!

Не само това, а в писмото си към Общински съвет заместник-кмета по строителство г-н Сакъбов твърди, че към началото на м. ноември изпълнението по Договора е над 45%. - това е ОБИДА КЪМ ВСИЧКИ ПЛОВДИВЧАНИ и доказателство, че връзката му с реалността е напълно скъсана! Документално Община Пловдив е задлъжняла с милиони, не е получила финансиране, а реалното изпълнение тепърва започва, като за всяко нещо има пълен списък условия и казуси за разрешаване!

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:

ВЗЕМЕТЕ РЕАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ И ОТПУШЕТЕ ПРОЦЕСИТЕ ТАКА, ЧЕ КОМПЛЕКС ЛОКОМОТИВ ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ!", гласи официалната позиция от фенклуба на Локомотив.