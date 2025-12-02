Мохамед Салах ще пътува за Купата на африканските нации след двубоя на Ливърпул с Брайтън на 13 декември, съобщи мениджърът Арне Слот

Мохамед Салах ще изиграе последния си мач за английския футболен клуб Ливърпул на 13 декември срещу Брайтън и след това ще пътува за Купата на африканските нации, съобщи мениджърът на отбора Арне Слот. Той остави египтянина извън състава за срещата с Астън Вила през уикенда и разкри, че е нормално египетският национал да не е доволен от решението му.

"Последният срок за пътуването му е 15 декември. Планираме всичко с федерацията на Египет и със самия него. Винаги го правим, за да намерим най-доброто решение за трите страни", заяви Слот на пресконференция преди мача от междинния кръг на Висшата лига срещу Съндърланд. Той добави, че Салах не е единственият, който не е доволен, когато не започва като титуляр.

"Реакцията му е нормална за футболист, който е достатъчно качествен, че да играе за Ливърпул. Леко казано е, че Салах е направил много за този клуб и ще продължава да го прави. Да, той не е доволен, че не бе титуляр, но това важи и за други. Всички обаче подходиха професионално, както се очаква от тях. Подкрепиха съотборниците си. Дали играе, или не играе, дали го прави добре, или не, Салах винаги е такъв", добави Слот.

Нидерландецът заяви, че все още не е сигурен дали Флориан Виртц, Джо Гомес и Александър Исак са готови за по-голямо натоварване.

"Ще видим как ще протече днешната тренировка. Виртц пропусна почти две седмици и се радвам, че успя да играе в предния мач. Това важи и за Джо Гомес", каза още Слот.

"Радвам се, че Виртц игра толкова добре. Други хора може и да го виждат за първи път, но не и аз. Доволен съм също така от първия гол на Алекс, но нямаше как да го оставя повече на терена, защото започна да получава схващания. Той е още един футболист, който трябва да следим на тренировката днес. Със сигурност няма да видите пълен мач и от тримата, но всеки един от тях може да играе, ако е здрав", продължи той.

"Конър Брадли се завърна вчера на тренировъчното игрище. Не всичко премина идеално, така че ще трябва да менажираме натоварването му. За момента сме доволни, че той е обратно в групата и се надяваме да бъде на наше разположение за срещата с Лийдс (на 6 декември - б.пр.)", завърши нидерландецът, цитиран от Sky Sports.