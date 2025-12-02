Макун се надява Левски да завърши силно годината и да ликува с титлата в края на сезона

Венецуелският централен защитник Кристиан Макун е щастлив от първия си гол за сезона с екипа на Левски при победата със 7:0 в неделя над Септември в българската Първа футболна лига и се надява победната серия на „сините“ да продължи и да завърши с титла, заяви той за местното издание AVS Photo.

„Беше перфектният начин да завършим мача с мой гол. Очаквах своята възможност и тя дойде в тази среща. Въпреки че съм защитник, успях да си създам ситуация и вкарах, с което оформих победата. Беше много приятно и много специално за мен. Това ми дава увереност, въпреки че най-важното е, че победихме и не допуснахме гол“, коментира Макун.

Левски е убедителен лидер в шампионата след 13 победи в 17 мача и 41 точки, като има аванс от 8 точки пред втория ЦСКА 1948.

„Сериозната работа е фундаментална за постигането на тези резултати. Тук не става въпрос за късмет. Това е резултат от предсезонната подготовка и от опита, натрупан от миналия сезон. Имаме много солиден отбор и трябва да се възползваме от това. Левски не е печелил първенството от много години (б. а. от 2009 година), но мисля, че сега имаме отлична възможност да сътворим история. Трябва да продължим с манталитета на победители. Искаме да завършим силно годината и да увеличим преднината си на върха“, каза още той.

На „сините“ до края на календарната година предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак (Варна) в Първа лига през тази седмица, както и домакинство на Витоша (Бистрица) в турнира за националната купа на 11 декември.