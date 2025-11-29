Боатенг: "Меси имаше последната дума за трансфера ми в Барселона"

Бившият халф на Барселона Кевин-Принс Боатенг заяви, че бившият нападател на Барселона Лионел Меси е имал последната дума относно трансфера му при каталунците.

„Можех да подпиша с Барселона, но ако Меси беше казал „не“, сделката нямаше да се осъществи. Спортният директор на клуба искаше да ме привлече, а и треньорът ме искаше, така че казах: „Добре, нека подпишем договора“. Но ми казаха, че първо трябва да попитат Меси. Той имаше такава власт. Легнах си с надеждата Меси да одобри подписването ми. Ако беше казал „не“, нямаше да се присъединя към Барселона“, цитира AS думите на Боатенг, позовавайки се на YouTube канала Unscripted.

Ганайският футболист се присъедини към Барселона от Сасуоло през зимата на 2019 г. под наем. През лятото на същата година халфът напусна каталунския клуб.