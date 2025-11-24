Левски вече продава билети за домакинството си на Септември в неделя

от Левски съобщиха, че вече се продават билетите за домакинския мач срещу Септември, който ще се играе в неделя.

"Левскари, в продажба са билетите за мача от 17-ия кръг в Първа лига срещу Септември. Двубоят е на 30 ноември, неделя от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн.

В неделя, 30 ноември билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор "А" и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 42 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 36 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 30 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 24 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 21 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 12 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 18 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 12 лв.

Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски онлайн и на касите пред Сектор "А", улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор "А" в деня на срещата.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 г., прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизането на стадион „Георги Аспарухов“1 написаха от клуба.