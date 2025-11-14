Подробно търсене

Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар за треньори по художествена гимнастика в Латвия

Ива Кръстева
Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар за треньори по художествена гимнастика в Латвия
Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар за треньори по художествена гимнастика в Латвия
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
14.11.2025 15:07
 (БТА)

Помощник-треньорът на националния ансамбъл за девойки Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар за треньори по художествена гимнастика, проведен в Рига (Латвия). 

Бившата национална състезателка представи поредица от лекции и практически занятия, насочени към усъвършенстване на треньорските умения и прилагане на съвременни методи в подготовката на младите състезателки.

В своите презентации Паисиева акцентира върху най-новите тенденции в техниката на изпълнение, анализира биомеханичните особености на основните елементи и обсъди критериите за оценка на качеството. 

Практическите занятия включваха методики за тестване на физическата подготовка, както и примери за разработване на индивидуални тренировъчни планове.

Семинарът, организиран с подкрепата на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), събра треньори от страната, предоставяйки им възможност да обогатят знанията си и да обменят опит. 

Според участниците, присъствието на Паисиева е било сред най-ценните аспекти на обучението, благодарение на нейния професионален опит и активната й роля в подготовката на националните състезателки.

Събитието е част от усилията за повишаване на квалификацията и устойчивото развитие на художествената гимнастика в страната, съобщават от федерацията.

/ИК/

Свързани новини

21.10.2025 18:24

БФХГ назначи Жанина Иванова и Елизабет Паисиева за треньорки на националния ансамбъл за девойки

Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика назначи на позицията старши треньор на ансамбъла за девойки Жанина Иванова, а за помощник-треньор Елизабет Паисиева, за периода 2026 - 2027 година, обявиха от централата.
30.07.2025 13:00

Бившата националка Елизабет Паисиева продължава треньорската си кариера в клуба на Камелия Дунавска в Самоков

Елизабет Паисиева е двукратна олимпийска финалистка, носителка на медали от световни и европейски първенства, Световни купи и редица международни турнири.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:17 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация