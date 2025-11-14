Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд проявяват интерес към млад белгиец

site.btaБайерн Мюнхен и Борусия Дортмунд проявяват интерес към млад белгиец
Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се интересуват от Натан де Кат, съобщава Скай Спорт в петък.
17-годишният халф дебютира за Андерлехт през миналия сезон и след това изигра 14 двубоя с екипа на белгийския клуб, записвайки гол и асистенция.
Настоящият договор на Де Кат с Андерлехт е до 30 юни 2027 година. Високият 192 сантиметра полузащитник е национал на Белгия до 18 години.
Баварците и "жълто-черните" вероятно ще направят първи опити за привличане на младия талант през следващото лято.
/ГК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина