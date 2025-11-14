Подробно търсене

България зае осмо място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро

Мирослав Димитров
България зае осмо място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро
България зае осмо място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро
Снимка: Минко Чернев/БТА
Кайро,  
14.11.2025 15:00
 (БТА)

Трите български представителки не успя да влязат във финала на дисциплината 25 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Най-добро класиране записа олимпийската вицешампионка от Токио 2020 Антоанета Костадинова, която завърши на 23-о място с 581 точки. Нейната съотборничка в Светкавица (Търговище) Мирослава Минчева остана на 32-о място с 578 точки, а третата българка в дисциплината Лидия Ненчева е 45-а с 576 точки.

Световна шампионка стана корейката Джин Ян с 40 точки във финала.

В отборното класиране България зае осмо място със сбор от 1735 точки.

На пушка от положение легнал Антон Ризов се класира на 21-о място с 623.2 точки. 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:16 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация